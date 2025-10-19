【台風情報】台風24号は日本の南で大きく、さらに南にカーブ…どこに向かう？今後の進路と勢力を詳しく 気象庁位置データで見る 最大瞬間風速40メートルに
台風第24号(フンシェン)
2025年10月19日21時45分発表
【写真を見る】【台風情報】台風24号は日本の南で大きく、さらに南にカーブ…どこに向かう？今後の進路と勢力を詳しく 気象庁位置データで見る 最大瞬間風速40メートルに
■気象庁位置データ詳細
19日21時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯16度00分 (16.0度)
東経118度50分 (118.8度)
進行方向、速さ 北北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 北側 600 km (325 NM)
南側 330 km (180 NM)
20日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯18度00分 (18.0度)
東経116度25分 (116.4度)
進行方向、速さ 北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 85 km (45 NM)
20日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯18度20分 (18.3度)
東経113度40分 (113.7度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 120 km (65 NM)
21日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度30分 (17.5度)
東経111度40分 (111.7度)
進行方向、速さ 西南西 ゆっくり
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
暴風警戒域 全域 270 km (145 NM)
22日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯15度30分 (15.5度)
東経109度30分 (109.5度)
進行方向、速さ 南西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
23日21時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯13度50分 (13.8度)
東経108度05分 (108.1度)
進行方向、速さ 南西 ゆっくり
中心気圧 1006 hPa
予報円の半径 370 km (200 NM)