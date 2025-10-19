日本人で唯一出場の旗手怜央、絶好機逸＆幻のPK獲得。王者セルティックは下位に衝撃の０−２完敗。首位ハーツと勝点５差に…次節直接対決
10月19日に開催されたスコットランドリーグ第８節で、前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔を擁する２位のセルティックが、12チーム中11位に沈むダンディーと敵地で対戦した。
日本人４選手の中で旗手が唯一先発。コンディション不良で日本代表を離脱した前田、新戦力で出場機会確保に苦労している山田と稲村はベンチからも外れた。
前節は前田の劇的な決勝点でマザーウェルを下し、代表ウィークを挟んで連勝を目ざすなか、18分にクラーク・ロバートソンに先制点を浴びる。
思いがけず追いかける展開になると、45＋２分にはキャメロン・カーター＝ヴィッカーズがオウンゴール。まさかの０−２で前半を終える。
後半に入り、59分に旗手がペナルティエリア手前で左足を振り抜くも、枠を捉えきれない。
71分には旗手のシュートがペナルティエリア内で相手の手に当たったとして、PKの笛が吹かれる。しかし、オン・フィールド・レビューの末にノーハンドとなる。
27歳の日本代表MFは、その後もチャンスを迎えたがモノにできず、82分に交代した。
結局、４連覇中の王者は０−２で衝撃の完敗を喫し、リーグ戦では今季初黒星を喫した。
ここまで７勝１分と絶好調で首位を走るハーツとの勝点差は５となった。次節はヨーロッパリーグのシュトゥルム・グラーツ（オーストリア）戦を挟んで、ハーツとの直接対決だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
