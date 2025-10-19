【岩見沢市民は入園無料！】芸術発表会「オータムフェスト」開催（岩見沢市）
2025年10月19日（日）、『北海道グリーンランド遊園地』にて『オータムフェスト2025』が開催されます。画像：空知リゾートシティ株式会社
イベント当日は、岩見沢市民限定で、遊園地入園料が無料！
また、催し物として岩見沢市で活動しているダンスクラブやチアリーディングチームが屋内ランドホールでダンスやチアリーディングを披露します。
オータムフェスト2025
開催日：2025年10月19日（日）
開催場所：北海道グリーンランド遊園地
開催時間：9:00～16:00
入園料：岩見沢市民と証明できる物を提示で無料
※駐車場料金、乗り物券代は別途支払いが必要となります。
※提示された個人情報は、岩見沢市民であることの確認以外には使用しません。
※イベントについては、諸般の事情により内容の変更または中止となる場合があります。
岩見沢市民は入園無料！
『北海道グリーンランド遊園地』で芸術の秋を楽しもう！文／北海道Likers
