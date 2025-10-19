2025年10月19日（日）、『北海道グリーンランド遊園地』にて『オータムフェスト2025』が開催されます。

画像：空知リゾートシティ株式会社

イベント当日は、岩見沢市民限定で、遊園地入園料が無料！

また、催し物として岩見沢市で活動しているダンスクラブやチアリーディングチームが屋内ランドホールでダンスやチアリーディングを披露します。

詳細情報

オータムフェスト2025

開催日：2025年10月19日（日）

開催場所：北海道グリーンランド遊園地

開催時間：9:00～16:00

入園料：岩見沢市民と証明できる物を提示で無料

※駐車場料金、乗り物券代は別途支払いが必要となります。

※提示された個人情報は、岩見沢市民であることの確認以外には使用しません。

※イベントについては、諸般の事情により内容の変更または中止となる場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

岩見沢市民は入園無料！

『北海道グリーンランド遊園地』で芸術の秋を楽しもう！

文／北海道Likers

