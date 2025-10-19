¹á¼è¿µ¸ã¡¢²ÎÉñ´ì³¦¤ÎÀµÁõ¤òÊ¹¤¡Ö¤Ç¤â¡¢Ô¥½½Ïº¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡Ä?¡× ¥¹¥¿¥¸¥ªÇú¾Ð¤ÎÅ¸³«¤Ë
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬ÀéÇ·½õ¡¢ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡¢ÃæÂ¼ÊÆµÈ¤¬¡¢19Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¤Î#91¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Î¿Í´Ö¹ñÊõ!?¥¤¥±¥á¥ó²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤¬Âç½¸¹ç! ²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÎ¢Â¦Á´ÉôÊ¹¤¤¤Á¤ã¤¦¤¾SP¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÊÒ²¬ÀéÇ·½õ¡¢ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡¢ÃæÂ¼ÊÆµÈ¤¬½Ð±é¡£Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î´¶ÁÛ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö·ì¶Ú¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¬²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï?¡×¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤Þ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö?¡×¡Ö¥»¥ê¥Õ¤¬Èô¤ó¤À¤é¤É¤¦¤¹¤ë?¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Ä¤Ä¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤ÎÎ¢Â¦¤äÌò¼Ô¤ÎÎø°¦¡¦¤ª¶â»ö¾ð¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¹á¼è¿µ¸ã¤Ï¡Ö³Ú²°¤ËÆþ¤ë¤È¤¡¢¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¡£ÀéÇ·½õ¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Ï·ë¹½¸·¤·¤¯¤Æ¡¢ÁÄÉã¤¬½éÆü¤ÈÀé½©³Ú¤Ï¥¹¡¼¥Ä¤È¥Í¥¯¥¿¥¤¤È¤¤¤¦·è¤Þ¤ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤É¤Î²È¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¾Åè²°¤Î³Ú²°Æþ¤ê¤Ï¶ß¤â¤Î¤ÎÃåÍÑ¤¬¥ë¡¼¥ë¡£²Æ¾ì¤Ï¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤Î¾ì¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¹á¼è¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢(»ÔÀî)Ô¥½½Ïº¤µ¤ó¤Ã¤ÆÃ»¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥ó¥À¥ë¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«? ¤½¤ì¤Ï¡Ä?¡×¤È¿Ò¤Í¡¢ÀéÇ·½õ¤Ï¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤ì¤Ï¡Ä¤¢¤Î¡Ä¤ª²È¤´¤È¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤Î¶õµ¤¤ò»¡¤·¤¿ÊÆµÈ¤¬¡Ö¼¡¤ÎÏÃÂê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
