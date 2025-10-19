ÅÄÂ¼Î¼¡¡¥í¥ó¥Ö¡¼²ò»¶¤Î·Ð°Þ¸ì¤ë¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ä¤ó¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¸µ¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä£±¹æ£²¹æ¤ÎÅÄÂ¼Î¼¡Ê£µ£³¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ö¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶¤Î¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Î¿À¤µ¤Þ¡×¤Ë½Ð±é¡£²ò»¶¤ò·è¤á¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä£±¹æ£²¹æ¤Ïº£Ç¯£¶·î¤Ë£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÅÅ·â²ò»¶¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸µÁêÊý¡¦ÅÄÂ¼½ß¤«¤é²ò»¶¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò²óÁÛ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Î¼¤Ï¡Ö¤Ï¤¸¤á¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢²¶¤ÎÃæ¤Ç¤ÏàÊÌ¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ²°¹æ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ä¤óá¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡£¤â¤Ã¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡×¤ÈÅÇÏª¡£
¡¡£Í£Ã¤Î¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¹â¶¶ÌÐÍº¤«¤é¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Çç¥¤ËÍî¤Á¤Æ¡£¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤¨¤¨¤Ê¡£°Õ³°¤È¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿µÈËÜ¶½¶È¤È¤Î·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î¼¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡£´¶¤¸¤¿¤Þ¤Þ¤¤¤³¤¦¤È¡£º£¤³¤ì¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤éÁ´Éô¹Ô¤Ã¤Æ¡£¤â¤Ã¤ÈÄà¤ê¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤»þ´ü¤¬Íè¤¿¤é¾¡¼ê¤Ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤¦¡£Á´¼ñÌ£¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£