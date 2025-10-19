“この1枚”で簡単オシャ見え！【ハニーズ】40・50代の即戦力！「優秀ベスト」

レイヤードコーデをもっと気軽に楽しみたい。さっと合わせるだけでコーデがおしゃれ見えする「ベスト」があると重宝しそう。そこで今回は【ハニーズ】で見つけた、大人コーデの即戦力になるベストをご紹介します。いつものトップスに重ねるだけで、旬のレイヤードが完成。

ゆるっと体型カバーも狙えるポンチョ風ベスト

【ハニーズ】「ポンチョ風ベスト」\2,480（税込）

ゆったりとしたシルエットのポンチョ風ベスト。ドロップショルダーで抜け感をプラスしつつ、体のラインをふんわりカバーできそうです。Tシャツやシャツとレイヤードしやすく、重ねるだけでいつものシンプルコーデが鮮度UP。大人コーデに取り入れやすい、杢グレー・ベージュ・ブラック・ネイビーの全4色展開です。

セットで着るだけでおしゃれなレイヤードが完成

【ハニーズ】「Tシャツ付ニットベスト」\3,480（税込）

Tシャツとベストがセットになったアイテムは、時短おしゃれの救世主になる予感。ベストはケーブル編みの立体感が上品で存在感があり、Tシャツは裾がやや長めの設計で好バランスなレイヤードが楽しめそうです。コーデに悩まずともセットで着るだけで即おしゃれ見えが狙えます。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M