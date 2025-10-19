《新作》可愛いがギュッ♡【3COINS】乙女心くすぐる「スマホショルダー」

【3COINS（スリーコインズ）】の新作アイテムに「スマホショルダー」が登場。両手が空いて便利なうえ、ファッションのワンポイントとしても使えるスマホショルダーは、季節や服装に合わせてデザインを変えるのも楽しみ方の1つです。そこで今回は、新作のスマホショルダーを紹介します。

ボリュームのあるフリルデザインが可愛い！

「リボンフリルスマホショルダー」は、遠くからでも華やかに映るボリューム感のあるフリルがポイント。ブラックとホワイトの2色展開なので、秋・冬ファッションとの相性も良さそうです。価格も\330（税込）と手頃なので、2色ともゲットして気分や服装に合わせて付け替えられるようにするのがおすすめ。

上品なパールビーズで大人可愛く

パールビーズを使ったフラワーモチーフが可愛らしい「フラワービーズスマホショルダー」。\550（税込）には見えない高見え感なので、普段使いはもちろん、結婚式などのフォーマルシーンでも役立ちそうです。金具はゴールドとシルバーがあるので、普段身につけるアクセサリーとのバランスを意識するとおしゃれにまとまります。

「スマホショルダー」は、デザインや素材を変えるとコーディネートの印象が変わるので、さまざまな種類があると、その分コーディネートの幅も広がります。【3COINS】なら手頃な価格で購入できるので、気になるデザインはぜひ手に取ってみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる