１９日放送のフジテレビ系情報番組「Ｍｒ．サンデー」（日曜・午後８時５４分）では、静岡県伊東市の田久保真紀市長が議会を解散したことに伴う市議選がこの日夜に投票が締め切られ、開票作業が始まったことを速報した。

学歴詐称を指摘され、議会で全会一致で不信任議決を受けた田久保氏の市政の継続の是非が争点となるが、この日の同番組には田久保市長が生出演。

新たな市議会で不信任案が可決されれば失職。出直し市長選に臨むことになる同氏に元衆院議員でタレントの杉村太蔵が「市長、次、もし市長をやる時、経歴はどうしましょう？ 大学はもう除籍したということは正々堂々と言った方がいいですよね」と質問。

答えようとしたところで、さらにＭＣの宮根誠司氏が割って入ると「答えられない…」と苦笑した田久保氏。宮根氏が「卒業証書って本物なんですか？ みんな、これが聞きたい」と聞くと「はい。私は本物として、ずっと信じて扱ってきましたので」と答えた。

さらに宮根氏が「東洋大学のミスってことですか」？」と聞くと「あの…。そこをなかなか３０年前の事務手続きの中で大学の側の開示された情報と私の主張と確かに食い違ってる部分があるのは確かなんですけど」と田久保氏。

ここで杉村が「僕も大学を中退してるんですよ。すごく後悔してる、人生で。でも、一度たりとも大学を卒業したと勘違いしたことはないですね。だから、ちょっと無理ありますよ、市長。その主張は」と言うと、田久保氏はただ沈黙。杉村は「なぜ、（音声が）遠いんですか？ ここだけ」と苦笑していた。