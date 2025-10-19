◆みやざきフェニックス・リーグ 巨人１２―１ヤクルト（１９日・西都）

巨人の堀田賢慎投手（２４）が４回完全投球を見せた。「みやざきフェニックス・リーグ」のヤクルト戦に先発。キレのある直球にフォークやカーブを交えて、４イニングで一人の走者も出さずに、５三振を奪った。「バッターの反応を気にしながら投げた。真っすぐで差し込める感覚もあったので、それが頭にあればフォークやカーブも効いてくると思うのでそこは収穫だった」と振り返った。

殻を破るために動き出している。６年目の今季は１軍で８登板にとどまり、０勝１敗、防御率５・２４に終わった。「最後は２軍でも自分が思うようなピッチングができていなくて何か変えないといけないという時期だった」と、シーズン最終盤に桑田２軍監督やコーチ陣に相談しながら、フォームの見直しに着手した。

新フォームではテイクバックで右腕をあまり伸ばさずに投げるショートアームを採用。「（テイクバックを）コンパクトにしたほうが投げる時のタイミングが合う確率が高いと思う」と、ボールにより力を正確に伝えやすくすることが狙いだという。

投球の幅も広げようとしている。現在の組み立てのテーマは「縦」。「縦方向、縦のラインで勝負しようと投げている。真っすぐだったら高めだったりを、フォークやカーブは低めを振らせる。サイドの投げ分けだけにならずに、縦方向でどんどんゾーンに乗せていったほうが、カウントも有利に進めていける」と語る。

角度のある直球とチェンジアップを武器にする右腕が、「縦」を意識する上で鍵を握るのはフォーク。「チェンジアップはどちらかというとタイミングをずらすことなので、大きな変化ではなくてバットに当たる。フォークはしっかり空振りを狙う球、ウィニングショットだったりに有効だと思うので真っすぐで押していく中でしっかり落として、空振りが取れるフォークは大事」と決め球の一つとして精度向上を図っている。この日は５奪三振のうち、３三振をフォークで奪った。

高い潜在能力を持ち、期待の大きい背番号９１。実りある秋を過ごし、現状を打開する。