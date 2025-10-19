「ＣＳパ・ファイナルＳ・第５戦、ソフトバンク１−７日本ハム」（１９日、みずほペイペイドーム）

日本ハムが快勝し、崖っぷちから３連勝。対戦成績を３勝３敗（ソフトバンクに与えられたリーグ優勝のアドバンテージ１勝を含む）とした。

第１、２戦を連敗し、０勝３敗と後がない状況から追いついた日本ハムに対して、ＳＮＳ上では新庄監督がレギュラーシーズン終盤のデッドヒートを例えたマラソン名勝負に触れるコメントが。「新庄監督の言っていた瀬古とイカンガーに例えると、瀬古選手が達投手でモイネロ投手がイカンガー選手かな？それとも瀬古選手は伊藤投手かな？平和台陸上競技場がＰａｙＰａｙドームでラスト１００ｍが最終戦って感じかな」「さあ、イカンガーに追いついた！あとは１００ｍのラストスパート！」と投稿があった。

新庄監督はソフトバンクと激しくリーグ優勝を争った９月に、そのデッドヒートを１９８３年、福岡国際マラソンの名勝負に例えた。瀬古利彦がイカンガー（タンザニア）とのマッチレースを大逆転で制した当時の記憶をたどり「一時は４ゲーム差で。瀬古さんが給水で落としてしまって、拾いに行ったら差がついて。水を飲んで、また接近した。イカンガー、もう見えましたよ（笑）。イカンガーは給水してなかったから。並んでからが（勝負）」とイメージした。

結局、リーグ優勝はならなかったが、ＣＳでの再戦も同じようにソフトバンクがリードしてから日本ハムが執念の猛追。１８日に２連勝で盛り返した際にはＳＮＳに「明日なんとかして勝って平和台陸上競技場にイカンガーと１ｍ差で入りたいね」と３連勝を望む投稿も。その期待通りに、最後の直線勝負まで持ち込んだ形となった。

ちなみに瀬古、イカンガー両氏は現在もマラソン界で活躍。１９日に瀬古氏は「いわて盛岡シティマラソン」に応援隊長として参加。イカンガー氏も山形県の「長井マラソン２０２５」で大会アンバサダーを務めた。