【MLB】ドジャース5ー1ブルワーズ（10月17日・日本時間10月18日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、打者の手元で急激に曲がる“謎の魔球”

10月17日（日本時間10月18日）に行われたナショナル・リーグ優勝決定シリーズ4回戦、ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブルワーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が投じたカットファストボールが話題となっている。

ドジャース3点のリードで迎えた4回表ブルワーズの攻撃、2死三塁の場面で打席に立った5番のジェイク・バウワーズに対して大谷は、初球、内角を突く159km/hの剛速球がわずかに外れてボール先行となるも、2球目、真ん中低めへと投じた122km/hの緩いカーブでファウルを打たせてカウント1-1に。そして続く3球目、大谷が投じたのは内角へと鋭く曲がるカットファストボール。これが初球に投じた直球のような軌道と速度で入り、手元で急激に内角へと曲がるボール球となったことから、バウワーズは不自然なスイングとなり、まったくかすりもしない空振りとなった。MLBの公式データ上ではフォーシーム扱いとなっていながらも、直球ではない大きな変化を見せたこの1球に、ファンからは「え、これ何？」「怖っ！」「こんなインコース振る？」「公式だと直球扱いやぞ？」「普通のカットボールより曲がってね？」「まっスラみたいな？」「スイーパーみたいなカットボールw」「球種多すぎ」といった様々な反響が巻き起こることに。

結局、この1球がよほど効いたのか、バウワーズは続く4球目、外いっぱいのところへと投じられた143km/hのスプリッターに手を出したものの、今ひとつ踏み込み切れずに空振り三振に。やはり打者にとってこのカットファストボール、大きなインパクトを与えるものであるようだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



(C)Getty Images