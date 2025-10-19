【明治安田J1リーグ】川崎フロンターレ 5−3 清水エスパルス（10月18日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu）

【映像】右足をコンパクトに一閃→股抜きゴール

川崎フロンターレのFW伊藤達哉が股抜きスーパーゴールを叩き込んだ。圧巻の4戦連発となった逆輸入ドリブラーには日本代表待望論も出ている。

J1リーグ第34節で川崎フロンターレと清水エスパルスと対戦。合計8ゴールが生まれた乱打戦でとりわけ話題となっているのが、13分に決まった川崎の3点目だ。

4-2-3-1システムの右ウイングで先発した伊藤は、左斜めのランニングでMF山本悠樹の縦パスを引き出すと、ジャンピングヒールでMF脇坂泰斗に落とす。さらに素早くリターンパスをもらってペナルティーエリアに進入する。

伊藤は清水のDF羽田健人に正面を塞がれたが、細かなステップからのボディフェイクで右方向に持ち出し、コンパクトに右足を振る。腰のひねりをうまく使ったシュートは、ブロックにきた羽田の股下を射抜き、そのままニアサイドのネットを揺らした。この鮮やかな一撃には、リーグトップレベルのセーブ率を誇るGK梅田透悟も一歩も動けなかった。

対峙した羽田が顔を歪ませる一方、伊藤は表情を大きく動かすことなく、淡々としたまま味方とハイタッチをかわした。解説・永井雄一郎氏は「ダイレクトで落とすことで自分の形を作りましたね。この間合いになった時には、このシュートまでのイメージを持って中に運んでいると思います。右で少し持ち出した時に、羽田選手の股を狙うイメージを持ってニアを打ち抜きましたね。（シュートの）振りが小さいので、股を通す瞬間を見逃さないですよね」と称賛した。

日本代表には二度の招集歴あり

この美しいJ1リーグ4戦連発弾には、サッカーファンたちも大注目。SNSでは「メッシやん」「得点関与で言えば伊藤達哉は三笘以上の衝撃だな。振りが小さくてミートが抜群に上手い」「全て美しい」「伊藤達哉があの形で、あの角度で持っただけで、シュート打つ前なのに『あっ、入ったわ』ってなるし、実際入った」「うますぎるだろ」「右に身体入れて左隅はエグすぎる」「コウチーニョすぎる」「伊藤達哉無双」「森保さん！1度で良いから来月の代表呼んでくれー！」「日本代表で見たい」など大絶賛のコメントが並んだ。

圧巻の決定力を示した28歳のドリブラーは、柏レイソルの下部組織で研鑽を積み、高校卒業時にドイツのハンブルガーSVと契約。ドイツ1部やドイツ2部でプレーした後、ベルギーのシント＝トロイデン、ドイツのマクデブルクなどに所属し、今年1月に“逆輸入”の形で川崎と契約した。

初めてプレーするJリーグに素早く馴染み、ここまでACLEなどを含め公式戦44試合で17ゴール・6アシストを記録。9月には4試合・3ゴールの活躍でJ1リーグ月間MVPを受賞している。日本代表にはハンブルガーSV時代の2018年と2019年に一度ずつ招集されているが、いずれも出場機会はなし。改めて森保一監督のお眼鏡に叶うか。要注目だ。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1リーグ）

