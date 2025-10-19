「施設整備等協賛競輪・Ｇ３」（１９日、別府）

山田庸平（３７）＝佐賀・９４期・Ｓ１＝が先行した青柳靖起（佐賀）の番手から最終１角でタテに踏み込んで優勝。Ｇ３優勝は５月の武雄以来で今年３回目、通算では７回目。２着は山田の後位だった渡辺豪大（福岡）、３着には小川勇介（福岡）が入った。

後輩の力走に応えて山田が優勝をつかんだ。「いつも一緒に練習している青柳君のおかげ。優勝できたのはうれしい」と振り返った。

レースは阿部将大（大分）が前受けで青柳は後ろ攻めとなったが、青柳が積極的に動いて赤板過ぎに主導権を奪取。阿部、渡辺雅也（静岡）と別線が巻き返してきたが「来るならホーム線くらいと思っていた。それに合わせて踏んだ」と番手からタテに踏み込んで、先頭でゴールを通過した。

これで今年は３回目のＧ３優勝を手にしたが「うれしいのもあるけど、まだ手応えは感じられていない。それでも最近優勝ができてなかったので良かった」と、この優勝をきっかけに再浮上を目指す。来月は地元の武雄Ｆ１からＧ１・競輪祭（１１月１９〜２４日・小倉）に出場予定。「地元戦と競輪祭に向けてしっかりやっていきたい」と勝負の１１月へ目線を向けた。