「フェニックス・リーグ、オリックス０−０阪神」（１９日、アイビースタジアム）

阪神はオリックスと投手戦の末、引き分けた。先発の伊藤稜が５回２安打無失点。その後も石黒、小川、椎葉と無失点リレーでオリックス打線を抑え込んだ。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−伊藤稜はテンポよく投球した。

「テンポとかはいつもいいんだけど、三振１個っていうのがね。ちょっと左バッターがオリックスさん多いんでね、いい左バッターの練習になったけど。今テーマとして、三振取れるチェンジアップ、これをちょっとこのテーマで磨けっていう話をしてるんだけど、今日、何球か投げてね、実戦で使ってみて、バッターの反応を見るという意味では、５回、投げて、ちょこちょこチェンジアップも投げてたんで、よかったと思うよ。やっぱ実戦でないとね、ブルペンで投げるよりも数段いい練習になるんでね。このぐらいの安定したピッチングはするね」

−石黒も被安打１と納得のピッチング。

「石黒のテーマはフォーク。石黒もそうだけど、椎葉にしても、椎葉ははトップバッター、この前、初球をカーンって打たれてということで、スライダーで入って三振取ってたけどな。そういう来年１軍の安定したピッチングできるためのテーマをね、やっぱクリアしていかなきゃいけないんで。石黒はフォークで三振２個か」

−そういうテーマを磨き、課題を克服するのがフェニックス・リーグ。

「そうそう、テーマと課題っていうかな、そのために、やっぱり実戦でないと、なかなかそういう感触っていうのは、ブルペンとはまた全然違うんでね。この前の斗山戦かとかはただ投げてるような感じやったけど。この前の木下にしても、ツーシームで三振取れるし、今日の椎葉でも、ちょっと変化球でまずカウントを作るということや、石黒のフォークの精度。そういうとこで取り組む姿勢が見えるよ」

−バッターは先頭から出塁できない苦しい展開となった。

「やっぱりオリックスの東松とかいいピッチャーだからね。いいピッチャーだから打てないっちゅうんじゃ困るけど。そういうところで工夫が足りないし。初球から打っていくのはいいけど。打たされてる感じだもん。その辺をちょっとランク上がったピッチャーの時にもっと対応力をつけていかなあかんわね。やっぱ福島が１番で出ないと。２三振でしょ。左ピッチャーにどういう対応するかと思ったけど、ああいうところで、４タコじゃあかんねん。フォアボールはヒットと同じやねん。そういうところを、福島ももうちょっと勉強っていうか、経験していかなあかん」

−佐野は死球交代。

「今日はちょっと厳しいと思うけど、明日１日様子を見て。明後日から（出てもらう）。もろにあたったからね。パチンと。帰阪はさせないよ。明日１日ゆっくり休んでもらう。うちは優秀なトレーナーがいるんだから。俺、途中からもしなにかあったら出れるかって聞いてたぐらいだよ。今こうやって出られる最高のチャンスやんか。経験できる」