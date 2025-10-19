習総書記　鄭麗文氏の中国国民党主席当選に祝電　鄭氏が感謝の返電

習近平中国共産党中央委員会総書記は10月19日、中国国民党主席に当選した鄭麗文氏に祝電を送りました。

習総書記は、長年来、両党は「92年コンセンサス」を堅持し、「台湾独立」に反対する共通の政治的基盤に基づいて、台湾海峡の平和と安定維持に努め、両岸同胞の肉親の情の促進と福祉向上に取り組み、積極的な成果を収めてきたと評価した上で、「当面の世界では、百年の変局が加速的に進み、中華民族の偉大な復興は阻止できない大勢となっている。両党は共通の政治的基盤を堅持しながら、広範な台湾同胞を団結させ、中国人としての志、気骨、底力を増強させ、交流と協力を深めて共同発展を促し、国家の統一を推し進め、中華民族の共通の家を守りながら、両岸同胞の根本的な利益を守り、共に手を携えて中華民族のより美しい未来を創出していこう」と期待を寄せました。

鄭麗文中国国民党新主席は同日、習総書記に返電し、感謝を表しました。鄭氏は、「海峡両岸は1992年にそれぞれ口頭で一つの中国の原則を堅持するという共通認識に達した。両党は『92年コンセンサス』を堅持し、『台湾独立』に反対するという共通の政治的基盤に基づいて両岸関係の平和的発展を推し進め、多くの歴史的成果を収めた。両岸は共に炎帝と黄帝の子孫であり、同じ中華民族である。両党はこれまでの基礎を踏まえて両岸の交流と協力を強化し、台湾海峡の平和と安定を促し、両岸の人々の最大の幸福を図り、民族復興のための壮大な前途を切り開いていくべきだ」と表明しました。（提供/CRI）