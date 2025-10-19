【LINEクーポン】銀だこ「カレー風味のチーズてりたま」が今だけ割引価格に！ 人気フレーバーがスパイシーな味わいに
毎日に欠かせないメッセージアプリ「LINE」では、毎日の買い物や食事がお得になるクーポンが多数配信されています。
その中から、編集部がおすすめのクーポンを厳選して紹介。今日ピックアップするのは、銀だこ「カレー風味のチーズてりたま」がお得に楽しめるクーポンです。
【図解】LINEクーポンの取得方法
▼銀だこ「カレー風味のチーズてりたま」の魅力は？
人気定番「てりたま」をベースに、特製てりやきソースをたこ焼にたっぷりとかけ、パルメザンとモッツァレラの2種チーズをを重ねてコクをプラス。約30種のスパイスをブレンドしたカレーパウダーで香りとスパイスを効かせた、期間限定の逸品です。
(文:All About ニュース編集部)
銀だこ「カレー風味のチーズてりたま」が今だけ特別な価格で手に入る！銀だこ「カレー風味のチーズてりたま」が、50円引きで楽しめるクーポンがLINEで配信中。有効期限は11月10日までとなっています。
