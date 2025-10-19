殿堂入りスラッガーも称えた大谷の活躍

ドジャースの大谷翔平投手が17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で出場した。打っては3本塁打、投げては6回0/3を10奪三振無失点の活躍でシリーズMVPを獲得。歴史に残る二刀流の躍動に、殿堂入りを果たしているレジェンドも賛辞を送った。

通算563本塁打を誇るレジー・ジャクソン氏は自身の公式X（旧ツイッター）に「ワオって言ったよ！ そして、インクレディブルなパフォーマンス！ おめでとうショウヘイ！ 君が見せた今晩の活躍に敬礼だ」と綴り、大谷の投打にわたるパフォーマンスを絶賛した。

ジャクソン氏はアスレチックスやヤンキースなどで活躍し、プレーオフでの強さから「Mr.オクトーバー」と呼ばれた人物。そんなポストシーズンの象徴も大谷の“10月の舞台”での輝きに心を打たれたようだ。

勝てばワールドシリーズ進出が決まる試合で大谷は投打で活躍。初回に9試合ぶりの一発となる先制アーチを放つと、第3打席では場外に消える特大弾、第4打席でも本塁打を放ち、史上11人目となるポストシーズン1試合3発を記録。投げては7回途中まで10奪三振で相手打線を無失点に封じ込め、4連勝の立役者となった。（Full-Count編集部）