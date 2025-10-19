◆バレーボール・大同生命SVリーグ女子 SAGA久光スプリングス3―1クインシーズ刈谷（19日、SAGAアリーナ）

元女子日本代表監督の中田久美監督（60）が率いるSAGA久光が刈谷に25―20、25―11、22―25、25―20で快勝し、開幕4戦目で今季初勝利を挙げた。決定率50・0％（26打数13得点）のアタックと安定したサーブレシーブで勝利に貢献したアウトサイドヒッターの北窓絢音（21）がPOM（プレーヤー・オブ・ザ・マッチ）に輝いた。次節25、26日は、3勝1敗のデンソーエアリービーズと福島市の福島トヨタクラウンアリーナで対戦する。

4914人の観衆が詰めかけたホームゲームで、SAGA久光のコートにやっと笑顔の花が咲いた。選手を出迎える顔は自然とほころんだ。中田監督だった。

「ちょっと…感慨深いものがありましたし、本当に（会場の声援が）心強かった。ホッとしてします」

コートサイドから選手に指示するＳＡＧＡ久光スプリングスの中田久美監督

監督としてスプリングスの指揮執るのは10季ぶり。開幕から3連敗を喫し、前日（18日）は2021年の東京五輪で正セッターに抜てきした籾井あき（25）が脚を負傷した。チームの空気は重かった。

「決して弱いわけじゃない」「自分たちの軸をぶらしてはいけない」…そんなメッセージを中田監督が選手全員にLINE（ライン）で届けたのは、この日SAGAアリーナへ向かう移動バスの車中だった。

「（刈谷に敗れた）昨日は試合後に選手だけでミーティングをしていましたし、私が伝えるべきか…そこは分かりませんが、選手の心に残せればいいかなと」

開幕早々に見舞われた試練を乗り越えようと、自ら動いた。試合会場に着いてからは、声で鼓舞した。「いつか勝つんじゃない。今日、勝ちにいく」―。

中田監督の言葉に選手たちは奮起した。切り込み隊長となったのが日本代表ミドルブロッカーの荒木彩花（24）だ。刈谷との初戦は第2セットの23―24から自分のサーブミスで相手に25点目を献上した。「1点が1セットを失うことになる」。1点の重みをかみしめて、リベンジのコートに立った。第1セットの最初の得点は、渾身（こんしん）のクイック。荒木が「絶対的なものがあります」と信頼を寄せるキャプテンの栄絵里香（34）が上げたトスを打ち抜いた。

栄―荒木のホットラインはオフェンスの紛れもない軸だ。この試合、荒木は4セットのうち3セットでチームの1点目を挙げるなどアタックで12打数9得点の大暴れ。頼れるミドルブロッカーが存在感を発揮したことで、両サイドからのオフェンスも機能した

強い気持ちでコートに立ち、ＳＡＧＡ久光スプリングスの今季初勝利に貢献した荒木彩花

荒木はサーブでも「一球入魂」を貫いた。この日も1本目のサーブをミスしながら、引きずらなかった。「2本目を打つ前に、久美さん（中田監督）が『真っすぐでいいよ』と言ってくださって…（ターゲットを狙いすぎることなく）サーブを（コートに）入れればいいんだと気持ちを切り替えることができました」。圧巻は第2セット、北窓のバックセンターが鮮やかに決まった直後から9回連続でサーバーを務め、連続得点をもたらした。「一度ミスが出てしまうと、次のサーブが消極的になって、結果ミス…というのがいつもの私のパターンなんですけど、久美さんに助けていただきました」。荒木は「勇気」の助言に感謝した。

勝てないことでチーム内に広がりかけた動揺を鎮めると同時に、進むべき道に光をともした1勝の価値は大きい。心配された籾井のけがの状況についても、中田監督は「（病院で）検査をする予定ではいますけど、靱帯（じんたい）とかそういうものには影響はないと考えています」と説明。現時点で長期離脱は避けられそうな見通しだ。今季最初の難局を一丸で打開したSAGA久光のシーズンが幕を開けた。（西口憲一）

【SAGA久光のスターティングメンバー（第1セット）】

セッター 栄絵里香（34）

オポジット ステファニー・サムディ（27）

アウトサイドヒッター 北窓絢音（21）

オルガ・ストランツァリ（29）

ミドルブロッカー 荒木彩花（24）

ハッタヤ・バムルンスック（32）

リベロ 西村弥菜美（25）