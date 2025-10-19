À¾Éð¡¦¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º´Ú¹ñÀï¤Ø¸þ¤±¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¡¡¡Ö½Ð¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤é½Ð¤¿¤¤¡×WBCÂåÉ½Æþ¤ê¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ëÀÀ¤¦
¡¡11·î15Æü¡¢16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡ÆüËÜVS´Ú¹ñ¡×¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¾Éð¤Î¶ùÅÄÃÎ°ìÏºÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬19Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¤Î½©µ¨Îý½¬¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢ÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤âÂç¤¤¯¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¸ª¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÆ±Âç²ñ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëMLB»ÅÍÍ¤Îµå¤ò»ÈÍÑ¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈË¥¤¤ÌÜ¤¬Âç¤¤¤¤«¤Ê¤°¤é¤¤¡×¤È¡¢Âç¤¤Ê°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Åêµå¤ò¿¿²£¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ëµå¤Î°®¤êÊý¤ä´¶³Ð¤Ê¤É¤Î½õ¸À¤òµá¤á¤Ä¤ÄÄ¾µå¡¢ÊÑ²½µå¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ55µå¤òÅê¤¸¤¿¡£
¡¡¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¼«¿È½é¤Î10¾¡¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£´Ú¹ñÀï¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤ÆÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥óÆ±ÍÍ¤ÎÅêµå¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¡Ö2026¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»î¹ç¤À¡£°ì¿Í¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢WBC¤Ï¡Ö½Ð¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤é½Ð¤¿¤¤¡×Âç²ñ¤À¤±¤Ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¹â¤¤¡£¡ÖËÍ¤ÏÂ¿Ê¬¡¢ÅöÍîÀþ¾å¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£º¸Åê¼ê¤Ç»°¿¶¤¬¼è¤ì¤ë¤È¤³¤í¡¢»Íµå¤Î¾¯¤Ê¤µ¤¬Éð´ï¤Ç¤¢¤ê¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£º£¸å¤âÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢µ¡¤ò¸«¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ê¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë