レスリング女子62キロ級で、24年パリ五輪金メダルの元木咲良（23＝育英大助手）が19日、U23世界選手権（セルビア）出発を前に成田空港で取材に応じ、「あと一つでグランドスラム（GS）を達成できるので頑張りたい。プレッシャーはあまり感じていなくて、いつも通りやるだけ」と話した。

元木は9月の世界選手権を初制覇し、五輪と世代別の4つの世界選手権を全て制するGSに王手を掛けた。残るは来年2月に24歳の誕生日を迎えるため、ラストチャンスとなる今回のU23世界選手権のみ。試合間隔は約1カ月と短いが、「期間が短いが、今回は（指導を受ける）柳川先生（美麿監督）がいるので心強い。だいぶ気持ちも楽」と笑った。

GSを達成すれば、日本の須崎優衣、米国のアミート・エロルに続く史上3人目の快挙となる。パリ五輪で金メダルを獲得した女子4選手のうち、可能性を残すのは元木だけとなっており、「（藤波）朱理ちゃんは100何連勝、（桜井）つぐみちゃんは五輪を合わせて（世界大会を）4連覇して、（鏡）優翔ちゃんは日本人初の最重量級金メダルで、私だけ何もない。みんな人間離れしている。3人に対抗できる肩書きがほしい」と意欲。“誇り”を手に入れ、3人に肩を並べる。