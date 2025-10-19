人気ミュージカル「アニー」（来年４―５月・新国立劇場）の主人公・アニー役の最終合格者発表が１９日、都内で行われた。主人公のアニー役にいずれも東京都出身の小学４年生、下山夏永（しもやま・かえ、１０）さん、牧田花（まきた・はな、１０）さんが選ばれた。

最終オーディションは２日間にわたり、行われた。発表時間が近づくと、受験者は「お願い」「後悔はしたくない」と口々にしていた。

キャストが順番に発表され、アニーは最後。下山さん、牧田さんは元気よく返事すると同時に、両手で顔を覆って涙した。初舞台が決まった下山さんは「何もしゃべれないほど、うれしい」と大喜び。同オーディションは２回目で「前回最終で落ちたので、最終の演技を頑張った」とリベンジした。「みんなにアニーだ、アニーだって言われて、ちやほやされたい」と笑った。

一方の牧田さんは２０２２年１２月から２年間、劇団四季「アナと雪の女王」に出演した経験を持つ。「アニー」にもオーディション初挑戦で、合格。この日は名前が呼ばれて時間が経っても「ドキドキしすぎて小指が揺れています」と動揺していたが、「この子おもしろいと思ってもらえるアニーになりたい」と力強く意気込んだ。

今年上演４０年目を迎えた「アニー」は、世界恐慌下の米ニューヨークをたくましく生きる少女・アニーの活躍を描いた作品。来年の公演で来場者は累計２００万人になる見込みだ。