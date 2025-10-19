◆秋季東海地区高校野球大会 第２日 ▽準々決勝 聖隷クリストファー５−３津商（１９日・パロマ瑞穂）

２季連続の甲子園出場を目指す聖隷クリストファー（静岡１位）は、津商（三重３位）に５―３で逆転勝利した。来秋ドラフト候補の高部陸（２年）が今秋初の複数失点で３失点を許すも６試合完投し、２年連続で初戦突破を果たした。

最速１４７キロを誇るエース左腕は、２点リードの９回２死二塁、最後の打者を空振りで仕留めると、頬を膨らませてから大きく息を吐き、安堵の表情を浮かべた。津商打線に、１０奪三振した一方、７安打を許した。初回、先頭打者に二塁打を浴びると、先制点を献上。６回にも２点を失うなど、簡単な試合ではなかった。

今夏の甲子園でチームを初出場初勝利に導いた立役者。秋の東海大会でも注目を集める存在としての重圧があった。「自分の中で気持ちが結構入っていた部分があって、直球で押してはいけましたが、甘く入った変化球を痛打される場面があった」。手応えを口にした直球は、１４０キロ中盤を最終回でも連発。この日は自己最速にあと１キロと迫る１４６キロを計測した。

高部の”奮投”に打線も奮起。この日は先制点を許した直後の攻撃で大島歩真二塁手（２年）が同点打。３回には小金沢玲雄左翼手（２年）が勝ち越し打を放つなど９安打、５得点の援護だ。「野手が点を取ってくれたおかげで、気持ちよく投げられました」とエースは感謝を口にした。

来年のセンバツには、東海地区から３校が選出されるため、準決勝で三重（三重１位）に勝てば、初の春甲子園出場に大きく前進する大一番となる。今春の東海大会では２―３とサヨナラ負けした因縁の相手でもり、「課題も感じたので、もう１回頑張りたいです」と気を引き締めた。

〇…３回２死三塁、６番・小金沢が外角直球をはじき返し、勝ち越し打を挙げた。「うれしかったです」とあふれる喜びをベース上で右拳を振り下ろした。１点差に詰められた７回２死三塁にも右前適時打を放ち２安打２打点の活躍を見せた。「高部も頑張ってくれたので、援護する形になってよかったです」。持ち味である勝負強さを準決勝でも発揮する。