まさか自分の夫が不倫するなんて、信じられないと思うかもしれませんが、そのときは突然訪れてしまうようです。女の勘を舐めてもらっては困りますよね。今回は、夫の不倫を疑ったら動揺しまくって秒で認めた話をご紹介いたします。

高級下着を発見

「ある日、夫の洗濯物を畳んでいたら高級下着を発見しました。普段は私が買い物に行ったときに3枚セットのものを買ってくるのですが、今まで見たことがない下着だったので嫌な予感がしたんです。夫に聞いてみると『あ、いや……、ちょっとボロボロだったからさ』『いい下着を身に付けると運気も上がるって聞いて……』とめちゃくちゃ動揺し始めました。余計に怪しく感じたので『不倫でもしてるの？』と聞いたら、さらに動揺して意味不明なことを言い始めたけど、すぐに不倫を認めました……。どれだけわかりやすい上にツメが甘いんだよ、って思いましたね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 普段やらないことを突然やったら、怪しまれるのは当然です。こんなにも簡単にバレるくらいなら、不倫なんてしなければいいのにと思ってしまいますね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。