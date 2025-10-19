副審を手で押して一発レッド…浦和がMF金子拓郎のチーム活動離脱を発表「到底許されるものではありません」
浦和レッズは19日、MF金子拓郎が同日よりチーム活動から離脱することを発表した。前日の横浜F・マリノス戦で審判員に対する不適切な行為をして退場処分を受けたことによるものとしている。
金子は18日の横浜FM戦で後半アディショナルタイム、副審を右手で押す行為をして一発退場になっていた。公式記録では「乱暴な行為」が退場の理由となっており、日本サッカー協会(JFA)懲罰規定で「審判員に対する反スポーツ的行為」と判断されると最低4試合出場停止と罰金処分、「審判員に対する暴行(肘打ち、パンチ、蹴り、噛みつき、唾を吐きかける又は殴打する)」と判断されると最低12か月間の出場停止と罰金処分を下される可能性がある。
浦和は今回の行為について「いかなる理由があろうとも、競技を構成する一員である審判員へのリスペクト精神を欠く行為は到底許されるものではありません」と立場を示し、「一戦必勝の姿勢や、それに伴い感情が高ぶる場面があることは、勝利を目指して戦う選手として当然のことと理解しております。しかしながら、いかなる状況においても、その情熱の表れはルールを尊重した形で示されるべきであり、フェアプレー精神のもと、競技が成り立つべきだと考えております」と声明を発表した。
クラブによると金子は試合後に堀之内聖スポーツダイレクターと面談を行ったといい、「本人も事の重大さを認識し、深く反省しております」と伝えながら「クラブとしても、このような事態を招いたことを重く受け止め、組織としての指導体制や教育の在り方を含め、真摯に見つめ直す所存です」と反省した。
その上で今後Jリーグ規律委員会によって下される処分については「内容を厳粛に受け止める」とし、「これに先んじて、同日中にチーム活動からの離脱を本人へ通知し、本人も深い反省をもってそれを了承いたしました」と金子への対応を示した。
浦和は「審判団、ファン・サポーターの皆様、対戦相手である横浜F・マリノス様をはじめとするサッカーファミリーの皆様など、多くの方々にご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、再発防止に向けて取り組むとしている。
金子は18日の横浜FM戦で後半アディショナルタイム、副審を右手で押す行為をして一発退場になっていた。公式記録では「乱暴な行為」が退場の理由となっており、日本サッカー協会(JFA)懲罰規定で「審判員に対する反スポーツ的行為」と判断されると最低4試合出場停止と罰金処分、「審判員に対する暴行(肘打ち、パンチ、蹴り、噛みつき、唾を吐きかける又は殴打する)」と判断されると最低12か月間の出場停止と罰金処分を下される可能性がある。
クラブによると金子は試合後に堀之内聖スポーツダイレクターと面談を行ったといい、「本人も事の重大さを認識し、深く反省しております」と伝えながら「クラブとしても、このような事態を招いたことを重く受け止め、組織としての指導体制や教育の在り方を含め、真摯に見つめ直す所存です」と反省した。
その上で今後Jリーグ規律委員会によって下される処分については「内容を厳粛に受け止める」とし、「これに先んじて、同日中にチーム活動からの離脱を本人へ通知し、本人も深い反省をもってそれを了承いたしました」と金子への対応を示した。
浦和は「審判団、ファン・サポーターの皆様、対戦相手である横浜F・マリノス様をはじめとするサッカーファミリーの皆様など、多くの方々にご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、再発防止に向けて取り組むとしている。