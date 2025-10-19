¡ÖÄ²±ê¤Î¸¶°ø¡×¤Ï²¿¤«¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©Î®¹Ô»þ´ü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª
Ä²±ê¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¼Î¡¤¬»ß¤Þ¤é¤º¥È¥¤¥ì¤È¤Î±ýÉü¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Û¤È¤ó¤É²¿¤â¼ê¤Ä¤«¤º¤ÇÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°Î¹¹Ô¤ÇÂÎ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ªÊ¢¤ò²õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤È¤¤É¤Ê¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤Þ¤µ¤ËÆ§¤ó¤À¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÄ²±ê¤Ï¿©¤¢¤¿¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É÷¼Ù¤ò¤³¤¸¤é¤»¤Æ¤â¤¿¤ÀÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È¤¤Ë¤âÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¿È¶á¤Ç·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤Ä²±ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶°ø¡¢¤½¤·¤Æ¿ÇÃÇË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ä²±ê¤Î¸¶°ø¤È¿ÇÃÇÊýË¡
Ä²±ê¤Î¸¶°ø¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
´¶À÷À¤ÎµÞÀÄ²±ê¤Ï¡¢¥¦¥£¥ë¥¹¤äºÙ¶Ý¡¢¤È¤¤Ë¤Ï´óÀ¸Ãî¤Î´¶À÷¤ÇÈ¯¾É¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÂçÈ¾¤Ï¥¦¥£¥ë¥¹À¤Î¿©ÃæÆÇ¤Ç¤¹¡£
¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¥¦¥£¥ë¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Î¥í¥¦¥£¥ë¥¹¡¦¥¢¥Ç¥Î¥¦¥£¥ë¥¹¡¦¥í¥¿¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¤¬¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶°ø¤¬ºÙ¶ÝÀ¤Î¾ì¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ô¥í¥Ð¥¯¥¿ー¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¦¥µ¥ë¥â¥Í¥é¶Ý¡¦ÉÂ¸¶ÀÂçÄ²¶Ý¡¦Ä²±ê¥Ó¥Ö¥ê¥ª¡¦²«¿§¥Ö¥É¥¦µå¶Ý¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Æµ¨¤Ë¹¥È¯¤·¤Þ¤¹¡£
Èó´¶À÷À¤ÎµÞÀÄ²±ê¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ë½°ûË½¿©¤Ë¤è¤ë¾Ã²½ÉÔÎÉ¡¦¥¢¥ì¥ë¥®ー¡¦ÆÇ¥¥Î¥³¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÃæÆÇ¤¬¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊýËýÀÄ²±ê¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢µÞÀÄ²±ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊºÙ¶Ý¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ø¤Î´¶À÷¤ÎÂ¾¤Ë¡¢Ë½°ûË½¿©¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ÎÍð¤ì¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¼«¸ÊÌÈ±Ö¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸¶°ø¤¬ÉÔÌÀ¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¤ÏÅß¤Ë´¶À÷¼Ô¤¬Â¿¤¤¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
³Î¤«¤Ë¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤¬Î®¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¤ËÅß¤Î»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·µÞÀÄ²±ê¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥í¥¿¥¦¥¤¥ë¥¹¤ä¥¢¥Ç¥Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬Ä²±ê¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Åß¤ËÎ®¹Ô¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥í¥¿¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï3·î¤«¤é5·î¤´¤í¤ËÎ®¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç²Æ¤Ï¡¢À¸¤Þ¤¿¤Ï²ÃÇ®ÉÔ½½Ê¬¤ÊÆù¤äÆâÂ¡¤Ê¤É¤«¤éºÙ¶Ý¤ò¸¶°ø¤È¤¹¤ë´¶À÷À¤ÎÄ²±ê¤¬¤è¤¯È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
ºÙ¶ÝÀ¤ÎÄ²±ê¤Ï²Ð¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤·ÜÍñ¤ä¥µ¥é¥À¤Ê¤É¤Î¿©Êª¤«¤é´¶À÷¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Û¤«¡¢±ÒÀ¸¾õÂÖ¤Î°¤¤¿å¤ò¤¦¤Ã¤«¤ê°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â´¶À÷¤·¤Þ¤¹¡£
O-157¤Ê¤É¤ÎÄ²´É½Ð·ìÀÂçÄ²¶Ý¤¬¸¶°ø¤ÎÄ²±ê¤¬¤Ò¤ó¤Ñ¤ó¤Ëµ¯¤³¤ë¤Î¤â¡¢½é²Æ¤«¤é½é½©¤Î»þ´ü¤Ç¤¹¡£
Ä²±ê¤Î¿ÇÃÇ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ä²±ê¤Î¿ÇÃÇ¤Ï°ìÈÌ¤Ë¡¢Ìä¿Ç¢ª¿¨¿Ç¢ª·ì±Õ¸¡ºº¢ªÊØ¸¡ºº¡ÊÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ë¤Î½ç½ø¤Ç¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
Ìä¿Ç¤Ç¤ÏÈ¯¾É¤Î¾õ¶·¡¦ÄË¤ß¤ä²¼Î¡¤ÎÄøÅÙ¡¦¿©»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤ò¿Ò¤Í¤Þ¤¹¡£¿¨¿Ç¤Ç¤ÏÊ¢Éô¤È¤½¤ÎÄË¤ßÊý¤ÎÍÍ»Ò¤È¶¦¤Ë¡¢Á´¿È¤Î¾õÂÖ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë·ì±Õ¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢±ê¾É¤ä´¶À÷¾É¤ÎÍÌµ¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£ÊØ¤ÈÄ²±Õ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅÇ¤·¤ãÊª¤òÇÝÍÜ¤·¤Æ¡¢ºÙ¶Ý¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³¸¶¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤ò¸¡ºº¤·¤Æ¡¢¿ÇÃÇ¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¹¡£
ÉÂ¾õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï³ÎÄê¿ÇÃÇ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÂçÄ²¥«¥á¥é¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
Ä²±ê¤ò´Å¤¯¤ß¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä²±ê¤ÏÈæ³ÓÅª¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿ÉÂµ¤¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¼«Á³¤Ë¼£¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ú¤¯¹Í¤¨¤Æ¤â¤è¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸¶°ø¤¬¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ç¤¢¤ì¡¢ºÙ¶Ý¤Ç¤¢¤ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉ÷¼Ù¤ò¤³¤¸¤é¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ìÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
Ã¦¿å¾É¾õ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¿åÊ¬¤ÎÊäµë¤ò·ç¤«¤µ¤º¡¢ÉÂ¾õ¤¬°²½¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤È¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
