ハンブレッダーズが、来年5月24日（日）大阪府吹田市・万博記念公園 自然文化園 もみじ川芝生広場にて＜GALAXY PARK in EXPO＞を開催することを発表した。

発表が行われたのは、本日大阪城ホールにて開催した初の主催フェス＜GALAXY PARK＞のステージ上にて。ボーカル＆ギターのムツムロ アキラが生まれ育った街である「地元・吹田市」で念願の初開催となる。出演者やチケット情報などの詳細は後日発表とのこと。なお発表時の映像が、GALAXY PARK X公式アカウントにて公開されている。

そして、本日開催された＜GALAXY PARK＞の模様がTBSチャンネル1で12月6日(土)午後7時からテレビ初独占放送することが決定。ハンブレッダーズのライブの模様に加え、SPインタビューやここでしか見ることのできない舞台裏映像も放送予定だ。

ハンブレッダーズは、新曲「ちょっとロンリー」が配信リリースされたばかり。この楽曲は「GALAXY PARK」内でも出演者登場前のジングルとして使用されており、主催するフェスのテーマソング的な意味合いもある楽曲となっている。

また、およそ1年半振りの全国ワンマンツアーが開催されることも発表されており、こちらは本日21時よりチケットオフィシャルサイト先行がスタートしている。

■『GALAXY PARK』放送概要

■放送情報

2025年12月6日(土)午後7時〜 ■放送チャンネル

CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」 ＜放送アーティスト＞

ハンブレッダーズ

※その他イベント出演アーティストの放送については、後日お知らせいたします。 TBSチャンネルの契約はこちら

https://promo.skyperfectv.co.jp/guide/?tbsch=howto

■＜ハンブレッダーズ ワンマンツアー2026＞

2026年2月7日（土） 栃木・栃木県総合文化センター

OPEN 17:15 START 18:00 2026年2月8日（日） 宮城・トークネットホール仙台

OPEN 17:00 START 17:30 2026年2月13日（金） 福岡・福岡市民ホール 大ホール

OPEN 17:45 START 18:30 2026年2月14日（土） 広島・JMSアステールプラザ 大ホール

OPEN 17:30 START 18:00 2026年2月22日（日） 北海道・札幌カナモトホール

OPEN 16:45 START 17:30 2026年2月28日（土） 京都・ロームシアター京都メインホール

OPEN 17:15 START 18:00 2026年3月1日（日） 香川・サンポートホール高松

OPEN 17:00 START 17:30 2026年3月4日（水） 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

OPEN 17:45 START 18:30 2026年3月7日（土） 石川・金沢市文化ホール

OPEN 17:30 START 18:00 2026年3月18日（水） 東京・ガーデンシアター有明

OPEN 17:30 START 18:30