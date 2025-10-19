今までのEMSヘアブラシに満足できなかったすべての人へ。iumの「EMS ヘッドスパ」はパワーが違う

男性も美容に対しての意識が上がってきた昨今。それはスキンケアだけに留まらず、ヘアや頭皮のケアにまで広がってきています。髪を洗いながら頭皮をマッサージできるEMS搭載のヘッドブラシも随分市民権を得てきたようですが、そのほとんどがメインターゲットは女性。故にやさしい洗い心地（＝揉み心地）のモノが多く、頭髪をガシガシと力を入れて洗いたい人が多い傾向にある男性には若干物足りなく感じることがままありました。

そもそも男性がEMSヘッドブラシを導入する際、最も期待しているのは頭皮の凝りをほぐしてくれるかどうかではないでしょうか。頭髪をやさしく撫でるように揉み洗いする、もちろんそれはそれで悪いことではありません。しかし、大体の既存品が女性に比べて頭皮が硬い傾向にある男性サイドのニーズと合致していないように思うのです。

もっとマッサージ師が本当にゴリゴリと凝りをほぐしてくれるように、頭皮を力強く洗ってくれるモノはないものか…。そんな要望に応えた商品がついにお目見え。iumの「EMS ヘッドスパ」（1万5400円）です。iumはマンダムの男性向け美容家電ブランド。男性陣のニーズに応えてくれたのは、長年メンズの美容業界を牽引してきたマンダムでした。

さて、そのパワフルさの秘密は独特な形状にあります。一般的なEMSヘッドブラシは全体が丸っこく、おおよそ4本の小ぶりなブラシが付いていますがこちらは縦に長いデザイン。両端に付いた2本の大きなブラシが頭皮をしっかりと掴むため、ワシワシと力強く揉み洗いできるわけです。

また、両手でも掴みやすいように長方形にしているそうで、上の写真のように両端を持って首裏に当てればマッサージガンのように首の凝りをほぐせます。実際に使用してみると“痛い”と“気持ち良い”の絶妙なバランスで、人から揉まれているような力強さを感じられるはず。ちょうど頭蓋骨と首の境目辺り（後頭下筋群）をグリグリ・ゴリゴリとほぐしていく感覚は、一度味わうとやみつきになること間違いありません。ずっとこの痛気持ち良さが続けばいいのに…といつものシャワータイムが極上のマッサージタイムへと早変わり。

EMSの出力レベルは3段階あるのですが、マックスにするとギリギリ痛くないくらいの心地良い電流が。パワフルさがウリなアイテムだけに、EMSが苦手な人は弱レベルから試したほうが良いでしょう。回転速度も3段階から選択できます。

ちなみに、ブラシヘッドは髪を洗う際は毛先が細かいモノ、マッサージ中心の場合は太いモノと2パターンが用意されています。どちらもシリコン製ですが柔らかすぎずやや硬めですが、先端はしなやかなため肌を傷付ける心配はありません。剥がして覆い被せるだけなので着脱もしやすいため、ヘッドを付け替える煩わしさは最小限に抑えられているように感じます。

ium「EMS ヘッドスパ」は先述したように長方形の特徴的なデザインですが、オールブラックにすることで野暮ったくなく洗練された印象。ヘッドブラシはどちらかというと淡い色味のやさしい雰囲気のアイテムが多く見られるため、このクールな配色もメンズ好みではないでしょうか。

PCでの作業やスマホの使用など目の疲れ、首・肩回りの凝りで悩む人は多いと思います。既存品ではパワー的に不満だった人にこそ、一度試してみてほしい今回のアイテム。毎日のバスタイムが自分自身を労る時間へと変わることでしょう。

