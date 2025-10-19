ワールドシリーズ行き決定祝う投稿に…大谷だけ2人？

米大リーグのドジャースが公開した、2年連続のワールドシリーズ進出を祝う画像が米ファンの話題となっている。一見して感じる“違和感”に「2回登場するのはクレイジー」「強烈だった…」とコメントが寄せられた。

ドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地にブルワーズを迎えてのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に5-1で勝利。大谷翔平投手の打者として3本塁打、投手として7回途中まで無失点、10奪三振という歴史的パフォーマンスもあり、ワールドシリーズ進出を決めた。

その直後に球団の公式Xは、この快挙を祝う画像を掲載。ベッツやスネル、キケ・ヘルナンデスやマンシーといった主力選手を象徴する場面を集めているのだが、大谷だけ投手と打者で2人存在する。それぞれ、バット投げと投球モーションを起こすところで、主役級の扱いだ。

「写真に2人のオオタニが」

「この画像にショウヘイが2回登場するのはクレイジーだ」

「オオタニが2人いるじゃん（爆笑）」

「ショウヘイ・オオタニ、投手と打者で圧倒！本物の二刀流のレジェンドが、世界に偉大さを見せつけた」

「オオタニは強烈だった……投球と打席で！ まだホームランは空を飛んでいると思ってるよ（笑）」

「これがチートコードってやつだ。3本塁打で6イニング無失点だぞ？ ショウヘイ・オオタニみたいな選手は二度と現れないだろう」

大谷はこのシリーズ、最終戦の活躍が効いてMVPを獲得。確かに2人いてもおかしくないほどの存在感だった。



（THE ANSWER編集部）