これなら自然にこなれ感♡【40・50代】におすすめな「カジュアルウルフ」が必見！

軽さと動きを取り入れながら、大人らしい落ち着きもキープできる「カジュアルウルフ」。重く見えないのに上品で、スタイリングも楽にまとまりそうです。今回は、プロのヘアスタイリストである@miiika241さんのInstagram投稿から、40・50代におすすめしたいカジュアルウルフをご紹介。トレンド感と日常の扱いやすさを両立し、こなれた雰囲気になれそうなヘアスタイルは要チェックです。

やわらかく揺れる、カジュアルウルフ

@miiika241さんが、「レイヤーをいれてやわらかく」と紹介しているミディアムレングスのカジュアルウルフです。顔まわりを曲線的につつむレイヤーの表面と、直線的に肩まで伸びるベースとのコントラストで、今っぽくこなれた雰囲気を演出しています。ごくナチュラルなブラウン系のカラーリングとも相まって、自然体なおしゃれを楽しめそう。

ナチュラルなハイライトがポイント

トップの毛先を丸く内巻きにしてくびれを強調し、ベースは首に沿うようにタイトに仕上げたカジュアルウルフは、ウルフらしいエッジィさがありつつもフェミニンな優しさも感じさせます。@miiika241さんによると「カットとナチュラルなハイライトで柔らかくやわらかく」とのことで、コントラスト低めのハイライトもこのヘアスタイルのポイントと言えそう。

軽やかさ重視の抜け感カジュアルウルフ

顔まわりやサイドはレイヤーをたっぷり入れて軽やかに、後ろはくびれすぎない自然なシルエットでまとめたカジュアルウルフ。活動的になれそうな、軽やかさを重視する人におすすめしたいヘアスタイルです。ベースは肩にあたる長さがあるので、乾かすだけで自然と外ハネにきまりそう。手軽なスタイリングで抜け感のある仕上がりが楽しめるはず。

ふんわり後頭部 & すっきり首まわり

後頭部のふんわりとしたボリューム感が目をひくカジュアルウルフは、髪のボリュームに悩みを抱えているミドル世代には特におすすめ。短いレイヤーで丸い後頭部を演出することで、頭の形もキレイに見せられそうです。ベースはストレートの質感を活かすことで、首まわりはスッキリスリムに。スタイルアップ効果もありそうなカジュアルウルフは、これからも要注目のヘアスタイルになりそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miiika241様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里