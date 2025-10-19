イケメンだと思う「芸能人兄弟」ランキング！ 「松田龍平、松田翔太」に3倍以上の差をつけた1位は？
俳優やお笑い芸人、ミュージシャンなど、「きょうだい」で活躍する芸能人が多く存在します。
そこで、All About ニュース編集部は10月2日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、「芸能人きょうだい」についてアンケート調査を実施。この記事では、「イケメンだと思う芸能人兄弟」ランキングの結果を紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位には松田龍平さん、松田翔太さんの兄弟が選ばれました。2人は、故・松田優作さんと松田美由紀さんの長男と次男。長く俳優として活躍し、それぞれがドラマや映画に数多く出演しています。
身長が高くスタイル抜群の2人は、スタイリッシュなイケメンとしておなじみ。兄弟での共演もあり、ドラマ『オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ シーズン2』（NHK総合）で「マガリ兄弟」を演じ話題を集めました。また、2人旅をしたことをSNSで公開するなど、仲の良い兄弟として有名です。
回答者からは、「お父さんによく似ていてイケメンだから」（40代男性／神奈川県）、「クールでイケてる。無口だからこそ、カッコいい」（40代女性／長崎県）、「華やかな顔立ちや色気もあり、スタイルも良くおしゃれだと感じる」（50代女性／栃木県）などの意見が寄せられました。
スタイルが良く、イケメンとして知られる新田さんと眞栄田さん。過去には、眞栄田さんの主演映画『ブルーピリオド』に新田さんが極秘出演したことで話題を集めました。そんな2人は、そろって結婚を電撃発表したことも。常にメディアをにぎわす兄弟として、抜群の知名度を誇っています。
回答者からは、「どちらも目が大きくて彫りが深いイケメンだから」（30代女性／石川県）、「パーツがやっぱり整っているので、どっちも王子様っぽい」（30代女性／栃木県）、「お2人ともアイドルに勝るくらいのお顔立ちだと思ったから」（50代女性／山形県）などの意見が寄せられました。※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
2位：松田龍平（兄）、松田翔太（次兄）／58票
1位：新田真剣佑（兄）、眞栄田郷敦（弟）／205票1位には新田真剣佑さん、眞栄田郷敦さんが選ばれました。2人の父は世界的に有名な俳優の千葉真一さんで、新田さんも眞栄田さんも俳優として大活躍しています。
