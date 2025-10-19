「キュンキュン、止まらない」花澤香菜、人気歌手とのパジャマ姿に反響！「まるで姉妹」「最高こんび過ぎ」
声優の花澤香菜さんは10月17日、自身のInstagramを更新。パジャマ姿を披露しました。
【写真】花澤香菜、パジャマ姿を披露！
この投稿にファンからは、「最高こんび過ぎるー！かわいいです」「香菜ちゃんがpoppy着とるうう」「キュンキュン、止まらない」「似合っててかわいい」「香菜さんのパジャマ姿かわいい」「まるで姉妹」「パジャマ姿？」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「香菜さんのパジャマ姿かわいい」花澤さんは「先日、ポルカドットスティングレイ教祖爆誕ライブに、シークレットで参加いたしました」とつづり、6枚の写真を投稿。人気バンド・ポルカドットスティングレイの雫さんとのツーショットを公開しました。2人はかわいらしいパジャマ姿で、花澤さんはピンク色のパジャマがとてもよく似合っています。4〜5枚目では、全身ショットも披露しており、キュートな印象です。
「眼鏡似合うなあ」花澤さんは9月24日の投稿で、「今週末からビルボードライブが始まります」とつづり、グッズを手にしたオフショットを公開。コメントでは、「グッズすんごいかわいい！」「眼鏡似合うなあ」「香菜ちゃん相変わらずきれい」との声が寄せられています。花澤さんの今後の活躍も楽しみですね！
