レスリング女子57キロ級で、24年パリ五輪53キロ級王者の藤波朱理（21＝日体大）が19日、U23世界選手権（セルビア）出発を前に成田空港で取材に応じ、「緊張感もありながら、それ以上にワクワク感が強い。いよいよスタートという感じ」と心境を語った。

藤波はパリ五輪を終えた後の昨秋に、4キロ重い57キロ級への転向を表明。4月に同級で国内大会に初出場し、当初は6月の全日本選抜選手権から9月の世界選手権を目指す予定だったが、腰を据えて強化するため、出場を取り止めていた。この約半年間は「自分自身とたくさん向き合い、レスリングとも向き合って、濃い時間を過ごした」といい、準備を整えてきた。

53キロ級時代は10キロ近い減量を強いられていたため、フィジカル強化や食事面でも大きな制約が掛かっていた藤波。転向後はウエートトレーニングに本格的に着手し、技術面でも「組み手やタックル後の処理は特にやってきた」。海外での57キロ級デビューに向けて、「今までやってきたことを試したい。発表会のような気持ちで挑む」と心待ちにした。

今回は普段試合でセコンドに付く父の俊一コーチを帯同せず。海外遠征での父不在は「U17の区分」以来だというが、「新鮮です、本当に」と意に介さず。出発前にはメッセージのやり取りをしたことを明かし、「珍しく“楽しんできて”って来たので、“楽しんでくるね”と返した。珍しいです。（普段は）“絶対勝てよ”みたいな感じなので」と笑顔で話した。