「アルテミスＳ・Ｇ３」（２５日、東京）

出世レースの主役は、半姉にＧ１・３勝馬ソダシを持つマルガ。函館の新馬戦はスピードの違いで先手を奪うと、直線で後続を突き放して、圧巻のレコードＶ。将来性の高さを感じさせる勝ちっぷりだった。１週前追い切りは、栗東坂路で４Ｆ５４秒４−１２秒２と軽快な動き。偉大な姉の足跡を追うべく、まずは姉妹制覇を成し遂げる。

２度目の重賞挑戦でＶを狙うタイセイボーグ。１週前追い切りは、栗東ＣＷで６Ｆ８１秒７−１１秒９をマークし、上々の気配を示す。阪神芝１４００メートルのデビュー戦を勝ち上がると、ダリア賞２着→新潟２歳Ｓ２着と好走。マイルの距離も難なくクリアした。豊富なキャリアと完成度の高さを武器に勝利をもぎ取り、暮れの大一番へ向かう。

非凡な瞬発力を見せつけ、新潟の新馬戦でＶ発進を決めたフィロステファニ。上がり３２秒６の決め手を駆使して、一騎打ちをものにした。半兄は２３年の皐月賞馬ソールオリエンス。潜在能力の高さは折り紙つきだ。２戦目でどんなパフォーマンスをしてくれるか。

新潟のデビュー戦を３馬身差で快勝したモンローウォーク。逃げて勝ち上がったが、追ってからの反応も良く、控える形も問題なさそう。１週前追い切りの動きも軽快で、陣営の期待も大きい。