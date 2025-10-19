11月にデビュー予定の女性アイドルグループ「夜明けのアイリス」が19日、公式X（旧ツイッター）を更新。メンバーへの誹謗中傷を逆手に取った企画が話題になっている。

同グループの公式Xが17日、メンバーの1人の画像を公開したところ、心ない声が寄せられた。公式Xは翌18日、「みなさんからの、たくさんのご意見を受けて【詩音を最高に可愛く変身させてくれる方】を募集します」とアナウンスした。「渋谷で予算5万円以内で『詩音をとにかく可愛くコーディネート』」を目的とした企画を行うとして、日程などの詳細とともに応募フォームを公開。「SNSで大きな反響をいただきましたので、この機会を『ポジティブなチャレンジ』に変えたいと思っています。“詩音をもっと可愛くする力”をどうぞ、貸してください」と呼びかけた。

炎上を逆手に取った企画がネット上で「話題性の戦略が面白い」「マーケティング上手すぎだろ…！」「この運営中々策士だな」と称賛される一方で、「やってる事酷いと思うよ」「相当メンタル強くないとキツそう」など当該メンバーの心情を気遣う声も少なくない。