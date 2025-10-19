イマドキ女子の秋コーデって？街中で映える「ぷりかわニットコーデ」をチェック♡

そろそろ秋に向けてニットを着たくなる時期！そこで今回は、Ray♥Campus Girlの石井凜さん、江口瑚乃果さんの2人に、この秋着たい「ニットコーデ」を教えてもらいました。メンズライクなカジュアルコーデからお上品ニットワンピまで...。秋コーデの参考にしてみて♡

LOVE BUZZ ITEM vol.44 THEME：『秋のニットコーデ』 Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerが愛してやまないアイテムをご紹介する連載企画♡ そろそろ夏服から秋服にシフトする時期。そこでトレンドに敏感な2人に、この秋着たいニットコーデを教えてもらいました。

Check! Ray♥Campus Girl・江口瑚乃果 好きな系統はいろいろ♡ ファッション大好きなおしゃれガール。 Instagram：@konoka_eguchi キレイめお姉さんなモノトーンワンピ 「これ1枚で着映え確実なニットワンピース。上品でシンプルなデザインだから、ちょっとお高めのランチとかおめかししたいときにぴったり。 デコルテまわりの大きめリボンで顔まわりが盛れるのもお気に入りのポイント♡」

What's Ray♥Campus Girl＆Ray♥Influencer？ Rayを盛り上げてくれるおしゃれに敏感な可愛い女のコたち。Ray♥Campus Girlは読者モデルとして、Ray♥InfluencerはSNSを通して活動中。

Ray編集部 エディター 草野咲来

江口瑚乃果

石井凜