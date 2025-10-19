シンプルな服を身飽きたスタイリストが「ユニクロで買う服」





注目は「メンズの服」

あえてメンズサイズを着ることによる、サイズや丈の違和感が、無地の服でもオシャレに見えるこなれ感として作用。ユニクロならサイズ展開も多く、自分に似合うものを見つけやすい！ その中でも人気スタイリストも選んでいる「お勧めしたい」アイテムや選び方をご紹介。





【スタイリスト・樋口かほりさん】

毎号表紙も担当するGISELeスタイリスト。大人に似合うカジュアルをモットーに、リアリティのあるアイテム選びの提案と肩の力を抜いて着られる、シンプルカジュアルなスタイリングは毎号多くの反響が。







「意外とゆるすぎない」メンズサイズのチノ

「たとえばトップスはレディース・ボトムはメンズ。シンプルな上下でも、たとえばチノはあえてちょっと大きめなメンズサイズを選び、トップスをイン＆ウエストをベルトでキュッと締めることでこなれた印象に」（樋口さん） ネイビーチノパンツ（メンズ） ／UNIQLO







ねらい目は「カシミヤセーター」



「上質なのにロープライスなユニクロのカシミヤセーターは、カラバリも豊富。こちらもレディースではなくメンズサイズならではの絶妙な「つかず離れず」のゆとりシルエットなら着心地もよく、コーディネートしやすい」（樋口さん） カシミヤクルーネックセーター（メンズ） デニムパンツ（メンズ）／UNIQLO







「シャツのように使える」デニムジャケット

色やデザインに頼らずに見方を変えてメンズのアイテムにヒントを得てベーシックをアップデート。「まるでビッグシャツのようなシルエットはそで口をめくってインナーを見せたり、えりを立てて着たりとアレンジもしやすい形」（樋口さん） ダークグレーデニムジャケット（メンズ／Lサイズ）／UNIQLO







