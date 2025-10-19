第８６回菊花賞・Ｇ１は１０月２６日、京都競馬場の芝３０００メートルで行われる。

ダービー馬と皐月賞馬が不在で、どの馬にもチャンスがありそう。エリキング（牡３歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は、前哨戦の神戸新聞杯を勝利。スローペースで決して流れは向いていなかったが、上がり３ハロン３２秒３の末脚で差し切った。ダービー５着からの地力強化を感じさせる内容で、最後の一冠に向けて態勢は整った。

青葉賞を勝ったが、ダービー出走は自重したエネルジコ（牡３歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ドゥラメンテ）は、栗東に滞在して調整している。前走の新潟記念で初黒星だったが、古馬を相手に２着なら高い能力を示したと言っていい。息の長い末脚が持ち味で、３０００メートルでも面白い存在だ。

夏の上がり馬ではレクスノヴァス（牡３歳、栗東・上村洋行厩舎、父キタサンブラック）に魅力を感じる。函館、札幌の２６００メートルで連勝。時計のかかる馬場もこなしており、スタミナも十分に備わっている。

ゲルチュタール（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は菊花賞と関連のある日本海Ｓを勝った。一昨年の勝ち馬ドゥレッツァ、昨年２着のヘデントールと同じローテーション。青葉賞ではエネルジコと０秒１差の３着で、まだ勝負づけは済んでいない。

神戸新聞杯で２着のショウヘイ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）は、ダービーで３着に好走したように、世代のトップレベルにいる。やや距離が長い印象だが、同世代なら克服できる可能性がある。

長距離戦は騎手にかかる比重も大きく、レジェンド武豊騎手が手綱を執るマイユニバース（牡３歳、栗東・武幸四郎厩舎、父レイデオロ）や、名手横山典弘騎手が乗るヤマニンブークリエ（牡３歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キタサンブラック）も侮れない。