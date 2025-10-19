タレント・かとうれいこ（56）が、18日放送のMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」に出演。理想の歳の取り方という女優を挙げた。

この日の番組は「1968、69年生まれの同世代女子会」として、かとうのほかに、フリーアナウンサーの有働由美子（56）、女優・菊池桃子（57）、元宝塚歌劇団月組トップスター・紫吹淳（56）、女優・横山めぐみ（56）がトークで盛り上がった。

そこで「理想の歳の取り方」が話題になると、かとうは「目標があると頑張れる」としたうえで「面識はないんですが、伊藤蘭さん」と名前を挙げた。

理由については「今、70代じゃないですか。なのに、あんなにかわいらしくて、年齢を感じない姿が凄く素敵で」と説明。「ああいう歳の取り方を、どうやったらできるのか。謎なんですけど」と目標に掲げていることを明かした。

また、横山めぐみは「次、60代。やっぱり歳相応の役を女優として演じていきたい、というのがあって。だから、あまり“ケミカル”に（目元を）引っ張り上げたくない。その歳、その歳のナチュラルな美しさを追求していきたい」と説明し、「なんか、しわができるから笑わないんじゃなくてね。ガハハと笑っていたい。そういうばあちゃんになりたい」と話していた。