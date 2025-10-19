◆パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ 第5戦 ソフトバンク1―7日本ハム（19日、みずほペイペイドーム）

プロ13年目の東浜巨投手（35）が、中継ぎで今CS初登板し、1回を三者凡退に抑えた。敗色濃厚のマウンドでもベテランは意地を見せた。

東浜はこの日、出場選手登録された。本職の先発ではなく、ブルペン待機。6点ビハインドの8回に出番が回ってきた。万波中正、矢澤宏太、水野達稀を3人で片付け、何とか味方の反撃につなげようとした。「久しぶりだったので緊張しましたけど、抑えられて良かったです」と汗を拭った。

今季は7月20日の西武戦（ベルーナドーム）を最後に1軍での先発はなし。ポストシーズンでは先発陣のバックアップと位置づけられた。調整登板で出向いた11日のみやざきフェニックス・リーグのオイシックス戦（生目第二）は、1イニングを投げると、雨天ノーゲーム。それでも言い訳することなく、出番に備えてきた。

CSでのリリーフ登板は2016年以来。「マウンドに上がって現状の自分の力を出すだけ。やることをやるだけです」と力を込めた。20日の第6戦は中4日で先発するリバン・モイネロからの総力戦が予想される。先発ではあり得ない連投も覚悟。「チームは最後まで諦めずにやっている。明日の試合を全員で勝ちにいきたい。（連投も）もちろん、どこでも、何イニングでも投げられる限り投げたいです」。ベテラン右腕はどんな仕事でも全うする。（小畑大悟）