¡¡ÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖJO1¡×¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦³¤¤Î¿¹¿å¾å¶¥µ»¾ìÆÃÀß²ñ¾ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®±«¤¬¹ß¤ëÃæ¤Ç¤Î½é¤ÎÃ±ÆÈÌî³°¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£140¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥ï¥¤¥É¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò»È¤¤¡¢»þ¤Ë¤ÏµÒÀÊ¤Ë¹ß¤ê¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£MC¤Ç¤Ï¶â¾ëÊË³¤¡Ê¤¹¤«¤¤¡¦25¡Ë¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÃ¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤Ç¶î¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡1ËüÈ¯¤Î²Ö²Ð¤òÇØ¤Ë¿·¶Ê¡ÖHandzIn¡¡My¡¡Pocket¡×¤Ê¤É18¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£²ÏÌî½ã´î¡Ê27¡Ë¤Ï¡Ö²¶¡¢±«¤Î¤ÁÀ²¤ìÃË¡ªÀ²¤ì¤¿¤±¤É¡¢±«¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ±«¤Î»þ¤â³Ú¤·¤¤¤è¤Í¡£±«¤ÎÆü¤âÀ²¤ì¤ÎÆü¤âËèÆü¡¢°ì½ï¤Ë¹¬¤»¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤Æü¡¹¤òJO1¤ÈÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Æ¦¸¶°ìÀ®¼ç±é±Ç²è¡ÖÉÙ»Î»³¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Î¿ô¼°¡×¡Ê24Æü¸ø³«¡¢´ÆÆÄÃæÀ¾·òÆó¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡Ö¤Ò¤é¤¯¡×¤â²Î¾§¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï11¿ÍÃæ9¿Í¤Ç¤Î³èÆ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¦¸¶¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç»×¤¤ÀÚ¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬º£ËÍ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âJO1¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¸À¤¦¤ÈºÇ½ª¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÂÎ1²ó²¼¤¬¤Ã¤Æ¤«¤éºÇ½ª¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢1²ó²¼¤¬¤ë¤Î¤¬º£¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£