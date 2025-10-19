◇男子ゴルフツアー 日本オープン最終日（2025年10月19日 栃木県 日光CC＝7238ヤード、パー70）

8打差の11位から出た石川遼（34＝CASIO）は4バーディー、2ボギーの68で回り、通算2アンダーまで伸ばしたが、3位で大会を終えた。

「楽しかったけど悔しい気持ちもある。それを明日から練習にぶつけていくしかない」。石川は複雑な思いを打ち明けた。

8打差を追いかけてスタート。パー5の4番で3メートルのチャンスをものにし、7番ではバンカーから放り込んだ。後半も13番で2メートルにつけてバーディー。15番では4メートルをねじ込み拳を握った。しかし、続く16番で1メートル強のパーパットがカップに蹴られ失速。1打及ばずプレーオフに進めなかった。

日本オープンは過去2位が3回あり、3位もこれで2度目。5回目のトップ3入りは果たしたものの、またもカップには手が届かなかった。

「今週はメンタル面でぶれることがなかった。凄く悔しいけど続けていくしかない。ドライバーからパットまで日々コツコツ続けてきているので、それを続けていくしかない」と懸命に前を向いた。