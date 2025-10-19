RKK

任期満了に伴う氷川町長選挙は19日投開票が行われ、無所属で現職の藤本一臣さん（66）が新人を破り、5選を果たしました。

投票率は67．15パーセントでした。

藤本一臣氏　４００６票
江嵜悟氏　１８８６票