【速報】氷川町長選 現職の藤本氏が5選

2025年10月19日 21時7分

RKK熊本放送

任期満了に伴う氷川町長選挙は19日投開票が行われ、無所属で現職の藤本一臣さん（66）が新人を破り、5選を果たしました。

投票率は67．15パーセントでした。

藤本一臣氏 ４００６票江嵜悟氏 １８８６票