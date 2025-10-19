Key最新作『anemoi』、参加アーティストに大原ゆい子、fhanaが決定！OP楽曲「エタニクル」ストリーミング配信も開始！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ゲームブランド「Key」の最新作『anemoi』の最新情報をお届けするイベント「『anemoi』プロローグパーティー」において、2026年1月30日（金）発売のKey新作恋愛アドベンチャー『anemoi』のEDテーマ曲および挿入歌を大原ゆい子、fhanaの2組が担当することが発表された。

世界観に寄り添って情感あふれた歌詞や歌で魅了する大原ゆい子。突き抜けた青空のような澄んだ高音とそれを支える現代的サウンドが特徴的なfhana。両名による素敵な楽曲たちにぜひ注目してほしい。

またオープニング楽曲『エタニクル』が各配信サイトにてストリーミング配信を開始！フル尺としては初公開となるので、歌詞に込められた意味なども含めて味わってほしい。

さらに、『anemoi』プロローグパーティーの開催を記念して、抽選でメインキャスト5名の直筆サインが入った色紙が当たるXキャンペーンを開催！「Key開発室」（@key_official）をフォローして、対象の投稿をリポストするだけで応募完了となりますので、ぜひ気軽に応募しよう。

●配信情報「エタニクル」歌唱：Key feat.ASCA作詞：魁作曲：折戸伸治編曲：内山利彦

配信リンクはこちら

https://linkco.re/6MqFANGm

●作品情報

『anemoi』

開発：Key

ジャンル：恋愛アドベンチャー

発売日：2026年1月30日（金）

価格：初回限定版 10,780円 (税込) / DL版 7,700円 (税込)

対応機種：PC (Windows)

対応言語：日本語

対象年齢：全年齢



2020年6月26日にKeyより発売された『Summer Pockets REFLECTION BLUE』（サマーポケッツ リフレクションブルー）に続く、フルプライスのPC向け恋愛アドベンチャーゲーム。

プレイヤーは、主人公の「速川麦(はやかわ むぎ)」の視点から、はるか北の地・真澄町を舞台に、雄大な自然に囲まれながら様々なヒロインや友人たちとの交流を深め、温かくも楽しい唯一無二のスローライフを体験していきます。

『Summer Pockets』や『終のステラ』のスタッフが参画し、こだわり抜いた演出の数々をご用意しておりますので、ぜひ今後の情報にもご注目ください。

＜あらすじ＞

10年前に埋めた

タイムカプセルを開ける日が近づいていた。

主人公の速川 麦は、妹の六花とともに

ふたりで北の地、真澄町へ訪れる。

都会の喧噪を忘れさせてくれる町は、

強く吹く風の中でゆっくりとした時間が流れていた。

大きな風車の恩恵を受けながら、

経験と知恵と人のつながりで築かれる生活。

約束の時間まで、麦は人々と交流を重ねながら

町でスローライフを送ることにする。

＜大原ゆい子プロフィール＞



大原 ゆい子

千葉県出身、2月5日生まれ。

身長：169cm

幼少期よりエレクトーン、ヴァイオリン、ギターなど様々な楽器に触れ音楽性を養い、高校時代に初めて参加したオーディションでオリジナル楽曲の魅力に惹き込まれ、シンガーソングライターへの道を歩みはじめる。

2015年10月7日、映画『リトルウィッチアカデミア 魔法仕掛けのパレード』主題歌「Magic Parade」でメジャーデビュー。

以降、TVアニメ『リトルウィッチアカデミア』EDテーマ「星を辿れば」、TVアニメ『宝石の国』EDテーマ「煌めく浜辺」、TVアニメ『からかい上手の高木さん』OPテーマ「言わないけどね。」、TVアニメ『はねバド!』EDテーマ「ハイステッパー」、TVアニメ『はなかっぱ』OPテーマ「えがおのまほう」、TVアニメ『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』OPテーマ「旅人の唄」、同EDテーマ「オンリー」、映画『深海のサバイバル!』主題歌「いつだってサバイバル!」、TVアニメ『薬屋のひとりごと』挿入歌「想風」、TVアニメ『アニマエール!』挿入歌「もっと愛しあいましょ」など、数々のアニメ・映画楽曲を担当。

さらに、2020年4月よりNHK BSプレミアムで放送開始された『みんなDEどーもくん！』にて“歌のおねえさん”として出演し、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれている。

芯のある柔らかな歌声で、聴く人の心にそっと寄り添うような歌を奏でる、シンガーソングライター。

＜fhanaプロフィール＞



2011年、佐藤純一(key,cho)を中心に結成された、towana(Vocal)、kevin mitsunaga(Sampler,etc.)による3人組バンド。

2013年8月に「ケセラセラ」(TVアニメ『有頂天家族』ED主題歌)でメジャーデビュー。翌年には、iTunesによりブレイク確実の新人として『NEW ARTISTS 2014』の1組に選出されたほか、1stアルバム「Outside of Melancholy」はオリコンウィークリー8位を記録。

現在に至るまで18作品ものアニメで主題歌の担当を果たし、作品の世界観に寄り添いながらも豊かな音楽性を提示し続けている。また、10thシングル「⻘空のラプソディ」(TVアニメ『小林さんちのメイドラゴン』OP主題歌)のMVは、YouTubeにて再生回数5,600万回を突破(2025年2月現在)。 さらに最新シングル「愛のシュプリーム!」(TVアニメ『小林さんちのメイドラゴンS』OP主題歌)は 発売されるやいなや各界から絶賛され、MVの再生回数も2,000万回再生を突破し、様々なアワードも受賞した。

(C)VISUAL ARTS/Key

関連リンク

『anemoi』公式サイト

https://key.visualarts.gr.jp/anemoi/