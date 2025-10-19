「長男嫁だけが嫌い！」姑が「長男嫁」を嫌うあまりに哀しい理由とは？
「なぜ、長男の嫁が嫌いなのか？」――そのシンプルな問いかけの裏に隠された、複雑な感情と過去の因縁を描いた漫画「長男嫁が嫌いな理由」。
次男嫁には優しくできるのに、長男嫁にはどうしても冷たく当たってしまう葉子。それは単なる「相性」の問題ではありませんでした。葉子自身の苦い過去が、今の長男嫁への感情に暗い影を落としていたのです。
義母・葉子の過去に何があったのでしょうか…？
どうして私は、この嫁が嫌いなんだろう？
次男嫁は可愛がっている葉子ですが…。
長男嫁に会うだけで、嫌悪感を抑えることができません。
その感情のルーツを深く掘り下げていく本作。嫁、姑、そして夫（息子）それぞれの視点が交錯し、物語は予想できない方向へ進んでいきます。
連載当時から読者から大反響だったこの作品。
嫁姑問題のリアルと、人間の心理の闇を覗き見たい方は、ぜひ結末をぜひ本編で確かめてください…！
＞＞【まんが】長男嫁が嫌いな理由
(ウーマンエキサイト編集部)
