１９日放送の日本テレビ系報道番組「真相報道バンキシャ！」（日曜・午後６時）では、自民党と日本維新の会が２０日にも連立政権合意書に署名する見通しとなり、２１日の首班指名選挙で高市早苗新首相誕生の可能性が高まったことを報じた。

同番組では、この日、大阪市内で常任役員会を開いた維新が政策協議の対応を吉村洋文代表と藤田文武共同代表に一任することを決めたことを報道。

生出演した同局の井上幸昌政治部長は自民と維新の連立について「大きな山は越えたと言っていいと思いますし、明日、政策合意に署名しまして、連携を進める見通しとなっています」とコメント。

自民と維新の連立の方にについては「今回、維新は閣外協力を選択するという声が大きくなっています。連立は組むんですけれども、閣僚は出しませんよと。与党として政策のすり合わせはしますし、政権運営には協力しますという形となります」とした上で「高市さんは複数の閣僚を出してもらうことを打診していまして、維新を取り込んで政権を安定させたいという思いがありました。維新の中にも閣僚を出すべきだという声があるんですけれども、閣外協力の方が一定の距離感を保てる、自分たちの掲げる政策実現に向けてプレッシャーをかけやすいという思惑が勝っている状況になっています。ある幹部は閣外協力の方が自民党に見切りをつける時に楽だという話をしていました」と説明した。