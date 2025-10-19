MLB公式X(旧Twitter)が19日、大谷翔平選手の写真とともに、これまでのポストシーズン(PS)で1試合3本塁打を放った選手の一覧の画像を投稿しました。

大谷選手は前日18日、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼DH」で出場。投げては7回途中10奪三振、無失点と好投すると、打っては先頭打者アーチを含む3本塁打、3打点と歴史的活躍をみせ、ドジャースを2年連続ワールドシリーズ進出へ導きました。

この日、MLBは「大谷翔平選手が3本塁打の夜で特別な仲間入りを果たしました！」という文とともに、過去に同じ偉業を成し遂げた選手の名前や当時の所属球団、達成年などを載せた画像を投稿。

PSでの1試合3HRは、1926年に“元祖二刀流”ベーブ・ルース氏が達成。ルース氏は2度記録しています。今回、大谷選手は13度目＆12人目の達成。前回の達成は当時ドジャースのクリス・テーラー選手(2021年)で、その前はポストシーズン男のキケ・ヘルナンデス選手(2017年)とドジャースの選手が名を連ねています。

この投稿を見たファンの間では「彼はまた一つ伝説に名を残したね」、「大谷はもう一度やりそうな気がする」、「なぜ最高の投手の名がここにあるんだ？」、「この試合では彼が先発投手だったことを忘れないでください」などコメントが寄せられました。

この日は試合がなかったMLBですが、他にも大谷選手関連の投稿が見られるなど、未だ興奮冷めやらぬ様子を見せています。