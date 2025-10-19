【明治安田J1リーグ】横浜F・マリノス 4ー0 浦和レッズ（10月18日／日産スタジアム）

【映像】接触→オフサイドが疑われた一部始終

PK判定に繋がる一連のプレーが物議を醸している。

J1リーグ第34節で横浜F・マリノスと浦和レッズが対戦。ホームの横浜FMが4点を奪って快勝を収め、残留に向けて大きな勝点3を獲得した。ただ、3点目に繋がる42分のシーンに浦和ファンは不満を募らせている。

横浜FMのFWジョルディ・クルークスが敵陣中央でのFKから曲がって落ちるボールを蹴り込むと、浦和のGK牲川歩見が反応。ジャンピングキャッチで防ぐためにボールを手中に収めたが、勢いよく飛び込んできた横浜FMのDF角田涼太朗と激突し、体勢を崩してボールをこぼしてしまった。セカンドボールを浦和のDF石原広教がクリアしようとしたが、同じく反応していた横浜FMのDFジェイソン・キニョーネスの足を蹴ってしまった。

主審の判定はPK。浦和の選手たちは抗議したが、VARチェックが入ったもののOFRなしで判定は覆らなかった。このPKをクルークスがGKの逆を突くシュートを右下隅に冷静に決めている。

接触とオフサイドのファウルを疑う声が多数

ただ、リプレイ映像で見ると、牲川と角田の接触はタイミング的にかなり微妙で、さらにボールがこぼれた段階でキニョーネスがオフサイドポジションにいたようにも見える。そのためSNS上では、「え、牲川のところフットボールコンタクトっていう認識ですか？」「あれをファンブルしたらダメだけど、そもそもファウルじゃね？」「そんな判定ないだろ」「牲川へのファウルは無いのですかね？」「石原は蹴ってるけど、そもそも牲川へのファウルでは？」「なんだその判定」などの声が上がった。

さらにオフサイド疑惑に関しても、「さすがに誤審では…？」「VARの確認漏れかね」「どういう判定でオフじゃないの？」「え…オフサイドだよね？」「なんでOFRで見てくれないの」「接触は怪しいけどオフサイドだよね？」「ちょっと待ってくれオフサイドだよ」などの声が出ている。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1リーグ）

