今回の舞台はガンバレルーヤ初上陸のハワイ！

習得するのは「ポリネシアンダンス」からフラダンスとタヒチアンダンス。

これらのダンスを3日で習得！迫力満点のポリネシアンダンスショーを目指す！

お世話になるのは、ポリネシアンダンスの名門スクール、トゥヌイズ・ロイヤル・ポリネシアンズの皆さん。監督は、巨匠 トゥヌイ・タリーさん。

レッスンスタート！フラダンスで使うのはウリウリと呼ばれる伝統楽器。180度手首を回すように大きくウリウリを振るフラダンス、手首のふりが小さいと途端に迫力が落ちてしまう。よしこは腕の持久力がゼロ。この動きに一刻も早く慣れたいが、よしこの腹がトゥヌイのツボにハマり練習が進まない。

続いてタヒチアンダンス。最も大切なのは膝の動き。基本姿勢は軽い中腰、そこから膝を高速で動かすことでこの腰振りダンスになるのだが、ものの30秒で太ももにくる。強い足腰でセンスを見せるよしこに対し、まひる膝がうまく使えず絶望的な腰振り。そして本番でやりたい大技がティフェネと呼ばれる上級技。しゃがんでつま先立ちのまま腰を振り続ける。

練習後、やってきたのはウォーターアクティビティ施設・ワイカイでサーフィンに挑戦！40秒ずつ2人合わせて合計80秒波に乗ることが出来たら高級ステーキ・ウルフギャングで夜ご飯。先発はよしこ、記録29秒。続いてまひる46秒。5秒届かず。

翌朝5時、ハワイでイケてるとされる朝活をご紹介。早朝にダイヤモンドヘッドに登る！島のエネルギーが集まるパワースポットとして信じられ、朝焼けとともに山頂を目指してリフレッシュするのがハワイでイケてる定番コースらしい。所要時間2時間とさほど辛くないのだが、朝6時とは思えないほどの人の量。

練習再開！この日は本番に向けた本格的な振り入れ。手は高速で動かしながら、足の動きはゆったり。それが難しい！さらに今回練習しなければならないのはダンスだけではない。それが「チャント」！ポリネシアンダンスには舞台に上がるためのお祈りやパフォーマンスに繋がる口上ブロックが存在する。フラのチャントの見所が、海老反りになるハワイ流のお辞儀のような動き。足腰の強いよしこは大得意！

ここで息抜き。アラモアナショッピングセンターでのお買い物をかけてやるのは海底石運びリレー。重さ10kg程の石を海に沈め、30mを2分以内にリレー形式でゴールまで運びきれればクリア。まひるいい走りだし！ほぼまひるが走りきりなんとかゴール！記録は2分53秒、チャレンジ失敗。

一方ポリネシアンダンス。オープニングのチャントからフォーメーションダンスまでさまざまな要素を叩き込んだ3日間。それではポリネシアンダンス開演！ガンバレルーヤなんとか最後まで踊り切った。

そして今回、華やかな２つのダンスからカレンダーとポストカードの写真を選出！

以上、ガンバレルーヤのど根性ツアーでした。