今回の珍獣LINEスタンプツアーのターゲットは、北米・北欧の寒冷地に生息する森の王こと“ヘラジカ”。

世界最大の鹿で、体高は2メートル、体重は800キロにも及ぶ。その巨大なツノはアンテナのように敏感で、人間の60倍の聴力を持つとも言われている。

そんな野生のヘラジカを求め、アラスカ・アンカレジからツンドラ地帯の荒野へ。

捜索を任されたのは、イモトの後輩芸人・うちだすぺしゃるはーたみん。

協力してくれるのは政府所属の生物学者・パットさんだが、なんと「動物に関する発言は禁止」というまさかの制約つき。さらに、捜索範囲は日本の四国以上という広大さ。果たしてヘラジカを見つけることはできるのか！？

途中、グリズリーやアメリカアカリス、ハリモミライチョウなどアラスカの野生動物たちと遭遇。しかしヘラジカだけはなかなか姿を現さない。

そんななか、現地ハンターから「ヘラジカに会いたいならアンカレジに戻れ」との助言が。再び拠点へ戻った夜、はーたみんを包んだのは一面のオーロラ。

11年に一度の“当たり年”に見られる奇跡の光が、ついに幸運を呼び寄せる！

捜索7日目。一週間探し続けた末、ついに森の王と対面。

鳴き声をまねると、ヘラジカがこちらに向かって動き出した。肩の高さ2m、ツノの長さ1.5m。圧倒的な存在感を放ちながら、やがて森の奥へと姿を消した。

なんとかヘラジカの姿を捉えることに成功！

というわけでヘラジカの他にもアラスカの動物やキッチンカウガールまで揃えたLINEスタンプが完成！

以上はーたみんの珍獣LINEスタンプツアーでした。