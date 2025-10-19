太平洋戦争の開戦前、倉敷天文台で観測員を務めたアマチュアの天文家がいました。岡林滋樹さんです。

岡林さんは、新しい彗星を発見していて、その際に日本天文学会などから贈られたメダルが倉敷天文台に寄贈されました。

彗星発見をたたえるメダルには、その名が刻まれています。



岡林滋樹さん。戦争直前まで、観測員として勤務していた倉敷天文台で、新しい彗星を見つけたのは、85年前の1940年10月1日のこと。





メダルは、その功績が認められ、日本天文学会とアメリカの太平洋天文学会から贈られたものです。若くして戦争で亡くなった岡林さん。以前にも、いて座の恒星を発見しメダルを受けとっていて、あわせた3つが、今年8月、親族から倉敷天文台に寄贈されました。

（倉敷天文台 原浩之理事長）

「もう何か我が家にもう一度帰ってきてくださって本当に大切にしなきゃいけないなと思います」

そのメダルを一目見ようと先月、倉敷市を訪れたのは国立天文台の山岡均准教授です。それぞれを熱心に鑑定し、先人の功績に思いをはせていました。



（国立天文台 山岡均准教授）

「昭和15年（1940年）の彗星というのは、ここ倉敷天文台で発見されたものなんですね。そのメダルが発見地である倉敷天文台に里帰りした。これは大変意義深いものだと思っております」



岡林さんが発見した彗星は、のちに倉敷天文台でも活躍した世界的天文家、本田實さんも同じ時期に見つけていて、2人の名を冠しています。

（倉敷天文台 原浩之理事長）

「本田さんも素晴らしいのですけど、岡林さんがまず初めにいたということを皆さんにも知っていただけたらと思います」



来年100周年を迎える倉敷天文台に贈られた3つのメダル。岡林滋樹さんに光があたるよう準備が整い次第、公開されるということです。